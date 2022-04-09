ضبط 20 متهمًا من مروجي المخدرات بالقليوبية

واصلت مديرية أمن القليوبية، حملاتها على البؤر الإجرامية بقرى مركز شرطة طوخ، لضبط الخارجين على القانون ومروجي المواد المخدرة والسلاح، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 20 تاجر مخدرات، و18 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء والنارية، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد شن حملة أمنية على البؤر الإجرامية في قرى مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 18 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهمًا، لعدد 9 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتمكنت الحملة من تنفيذ 7256 حكم قضائى متنوع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.