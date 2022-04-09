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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر طن الحديد اليوم السبت للمستهلك في الأسواق المصرية 9- 4- 2022

الحديد
الحديد

سعر طن الحديد اليوم السبت للمستهلك في الأسواق المصرية.. شهدت أسعار طن الحديد ارتفاعا اليوم السبت 9 أبريل عام 2022 بالأسواق المصرية، بينما استقر سعر الأسمنت، حيث ارتفعت أسعار طن الحديد اليوم بنحو ألف جنيها.

وتعرض «الدستور» الأسعار الرسمية اليوم السبت للحديد المسلح، مع العلم بوجود بعض الأسعار الغير رسمية بالأسواق المحلية.

سعر طن الحديد اليوم السبت للمستهلك في الأسواق المصرية 9- 4- 2022.

أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق:

بلغ حديد عز أرض المصنع قيمة 19900 جنيها للطن الواحد.

 وبلغ طن حديد بشاي 19000 جنيها للطن.

وسجل حديد السويس حوالي  19900 جنيه في الطن.

وسجل طن حديد المصريين 19900 جنيها للطن الواحد.

 وبلغ سعر طن حديد الكومي اليوم 19900 جنيها لكل طن.

ووصل سعر طن حديد الجيوشي 19900 جنيها للطن.

وسجل حديد لامس حديد العشري 19900 جنيها للطن الواحد.

 وسجل طن حديد المعادي 19900 جنيها في الطن.

قال أحمد الزينى، "رئيس شعبة مواد البناء" بالغرفة التجارية في القاهرة، إن هناك عدد من الأسباب التي أدت لارتفاع سعر طن الحديد لكي يتجاوز 20 ألف جنيها للطن الواحد، والتي من أبرزها الأزمة الروسية والأوكرانية، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار، وكذلك ارتفاع سعر المواد الخام عالميًا.

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وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أنه بالرغم من ذلك فإن السعر الحالي في الأسواق المصرية يكون مبالغ فيها، ولأنها تكون خطوات استباقية لأن المخزون الحالي من الحديد كافي لدى عدد كثير من المصانع، ولأنه لا يحتاج إلى شراء للمواد الخام بالوقت الحالي، وبالتالي لا نجد ما يستدعي لرفع الأسعار حاليا، منوها أن السعر العالمى لطن "الحديد" لا يتجاوز 900 دولار للطن، ولكن يتجاوز بالأسواق المحلية حوالي 1100 دولار للطن الواحد.

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