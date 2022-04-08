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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر طن الحديد للمستهلك بالأسواق المصرية اليوم الجمعة 8-4-2022

الحديد
الحديد

شهدت أسواق الحديد حالة من الارتفاع الجنوني للأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة، كان سببًا أساسيًا في حدوث الركود بسوق مواد البناء، وذلك لكونه سلعة رئيسية بمنظومة البناء.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة في مصر، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلتها في بداية شهر أبريل الحالي، حيث حققت المستويات لتصل حوالي 20000 جنيهًا لسعر البيع للطن من أرض المصنع، وذلك بعد أن كانت تتراوح سعرها ما بين 17 ألف جنيهًا إلى 19 ألف جنيه.

وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار الحديد المسلح في الأسواق المحلية للمستخدم تراوحت بين 20.500 جنيه، وما بين 21.500 جنيه في الطن، منوهًا أن بيانات سعر الشركات ذات الإنتاجية العالية تكون عبر الجهات الرسمية هي التي تقوم بتحديد سعر السوق بشكل رئيسي.

وتستعرض "الدستور" سعر طن الحديد اليوم الجمعة للمستهلك في الأسواق المصرية 8- 4- 2022.

أسعار طن الحديد اليوم الجمعة

- سجل سعر طن الحديد في شركة عز 20000 جنيهًا للطن الواحد.
- بلغ سعر حديد بشاي للطن 20980 جنيهًا في الطن.
- سجلت أسعار حديد العتال للطن 19400 جنيها للطن الواحد.
- وصل سعر الحديد اليوم في شركة المصريين 19900 جنيه لكل طن.
- بلغ سعر حديد الكومي 19600 جنيه للطن.
- وصل طن حديد الجيوشي 19600 جنيه لكل طن.
- بلغ سعر العشري اليوم 19600 جنيه للطن.
- بلغ سعر شركة المعادي للطن 19600 جنيه.
- سجل سعر الحديد اليوم الجمعة في مصر ستيل للطن 19600 جنيه للطن الواحد.
- وبلغ سعر حديد الداخلية 20000 جنيه في الطن.
- وسجل سعر المراكبي 19350 جنيهًا للطن الواحد.
- وصل سعر حديد عطية 19350 جنيهًا.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة الأسواق المصرية أسواق الحديد الارتفاع الجنوني رئيس الشعبة لمواد البناء أحمد الزيني

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