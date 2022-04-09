علي ربيع: سعيد بردود الأفعال بعد برومو فيلم «زومبي»

أعرب الفنان علي ربيع عن سعادته بردود الأفعال بعد طرح برومو فيلمه الجديد «زومبي» المقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

وأكد علي ربيع أن الفيلم يحمل طابعا كوميديا في إطار تشويقي، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الدعائي، كما طرحت الأفيش الرسمي له استعدادا لعرضه بدور السينما.

تفاصيل فيلم زومبي

وتدور أحداث الفيلم حول فرقة غناء شعبية بقيادة علي ربيع، ويقدم شخصية مطرب بينما يجسد حمدي الميرغني شخصية شاعر يكتب الأغاني، وبمرور الوقت يسافر على ربيع وحمدي الميرغني بصحبة فرقتهما الغنائية إلى المنصورة، وتتعطل السيارة بهما في الطريق، ويدخلان مدينة مليئة بالزومبي، لتأخذ الأحداث مسارًا كوميديًا تتفجر منه المواقف المختلفة.

أبطال فيلم زومبي

الفيلم من بطولة (علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد ومن إخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

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