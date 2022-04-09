روسيا: دمرنا مستودعا أوكرانيا كبيرا للذخائر ضمن 85 منشأة عسكرية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا بصواريخ جوية عالية الدقة.

وتابعت: “تم تدمير طائرة أوكرانية من طراز ميغ 29 وحوامة من طراز مي 8 ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري في محافظة بولتافا”.

وأضاف: “تم تدمير 85 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد”.

يأتي هذا فيما ادعت أوكرانيا أن القوات الروسية فقدت 19 ألفا و100 جندي في البلاد منذ غزوها الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم).

وقال البيان "بين الرابع والعشرين من فبراير والتاسع من شهر أبريل العام الجاري، شمل إجمالي خسائر العدو القتالية 705 دبابات، و1895 مركبة قتالية مدرعة، و335 منظومة مدفعية، و108 منظومات إطلاق صواريخ متعددة ،و55 منظومة مضادة للطائرات".

وأضاف البيان: "الخسائر شملت أيضا 151 طائرة و136 مروحية و1363 مركبة، وسبعة زوارق و76 صهريج وقود، و112 طائرة مسيرة و25 حدة معدات خاصة وأربع منظومات لصواريخ باليستية قصيرة المدى".