السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على أغنى 10 أثرياء عرب فى عام 2022 (إنفوجراف)

أغنى 10 أثرياء عرب
أغنى 10 أثرياء عرب في عام 2022

أعلنت شبكة فوربس قائمة أغنى المليارديرات في أفريقيا لعام 2022  والتي تقدر ثروة أغنى 18 شخصا في القارة بنحو 84.9 مليار دولار، وذلك بزيادة 15%، مقارنة بما كانت عليه في أكثر من 12 شهرا، وأكبر حصيلة مجمعة منذ عام عام 2014.

 

ويرصد "الدستور" في تقريره التالي أغنى 10 أثرياء عرب في عام 2022

 

1-ناصيف ساويرس

2-يسعد ربراب و العائلة

 3-نجيب ساويرس

4- نجيب ميقاتي

5- طه ميقاتي

6-حسين سجواني

7- عبد الله بن أحمد الغريرو العائلة

8-عبدالله الفطيم

9- محمد منصور

10- سهيل بهلوان

 

تعرف على أغنى 10 أثرياء عرب في عام 2022

وشهدت قائمة عام 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديرًا، بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر 2021.

 وحافظ رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بثروة صافية قدرها 7.7 مليار دولار، رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام.

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهم، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم: الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، والشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر (Harrods).

فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار. 

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وائل لطفي

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