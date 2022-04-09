السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسنى شتا: فخور بالمشاركة فى ملحمة «الاختيار 3»

حسني شتا فى الاختيار
حسني شتا فى الاختيار 3

استطاع النجم الشاب حسني شتا، لفت الأنظار إليه من خلال تقديمه شخصية الرائد هشام بالمخابرات الحربية بمصداقية وبراعة شديدة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وإشادة الجميع بدوره سواء على منصات السوشيال ميديا أو فى الشارع المصري، وذلك ضمن أحداث مسلسل «الاختيار3 - القرار»، العمل الأضخم إنتاجيًا في الدراما المصرية في موسم رمضان الحالي، والذى يعرض على قناة "on".

«الدستور» تواصلت مع النجم الشاب حسني شتا، الذي أعرب عن سعادته البالغة لمشاركته في الملحمة الوطنية «الاختيار 3 – القرار»، واصفًا العمل بالوطني المُشرف، الذي أضاف بصمة كبيرة له خلال مشواره في عالم الفن بقوة.

شتا بصحبة السقا وعز والمخرج بيتر ميمى

وأضاف «شتا»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "فخور جدًا بمشاركتي في تلك الملحمة الوطنية، واختيار المخرج المتميز بيتر ميمي لي لتجسيد شخصية الرائد هشام، وسعيد بوقوفي أمام النجم أحمد السقا، الذي تجمعني به معظم المشاهد خاصة أنني في الأحداث أعمل تحت قيادته، وهو ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة، الذي يعمل على أكثر من مأمورية خاصة بالعمليات التكفيرية في سيناء، وأبرزها عملية رفح الإرهابية التي راح ضحيتها 16 مجندًا مصريًا.

حسنى شتا والسقا

يخلق حالة من الوعى لدى المواطنين

وأشار «شتا»، إلى أن هذه النوعية من الدراما ستعيش كثيرًا لأجيال عديدة، مشيدًا بدور مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة سينرجي لحرصهم الدائم على توفير كل الإمكانات الضخمة لخروج العمل على أكمل وجه، لخلق طفرة واسعة على مختلف المناحى الدرامية ولخلق حالة من الوعي لدى المواطنين، في أعمال درامية موثقة بصورة حقيقية، وهذا ما نشاهده  في «الاختيار3»، و«العائدون».

شتا بصحبة عز فى الكواليس

أهيئ لنفسي جو اللوكيشن حتى في البيت

أما عن استعداداته وتحضيراته للعمل قال «حسني» أي شخصية وأنا أستعد لها بحاول أغوص في تفاصيلها؛ لأن المهم بالنسبة لي أن أصل إلى جوهر الشخصية حتى أتمكن من تقديمها، وشخصية الرائد هشام، تحضيراتها كانت مختلفة تمامًا عن كل الأعمال التي شاركت بها من قبل، وتحتاج إلى تدريبات وثبات انفعالي، وأنا بطبيعتي أحب أن اتقمص الشخصية التي أجسدها في العمل منذ بداية التحضيرات وأحاول أن أهيئ لنفسي جو اللوكيشن حتى في البيت، وأحرص على كل تفصيلة في الدور، وواثق أنه سيكون نقطة فارقة في مشواري الفني.

حسنى شتا فى الاختيار 3

مواعيد مسلسل «الاختيار 3 – القرار»

يعرض مسلسل «الاختيار 3 – القرار» على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء، ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

أبطال وصناع «الاختيار 3 – القرار»

والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم "أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكي، محمد العمروسي، محمد على رزق، محمود البزاوي، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام"، وعددًا كبيرًا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة، والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات المقبلة.

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وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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