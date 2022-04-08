جزيرة غمام الحلقة 7| الشيخ محارب يسرق صندوق الجامع والقبض على ابن البطلان

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل جزيرة غمام بحوار جمع بين الشيخ عرفات والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، وابن البطلان بعد اتهامه من قبل الحاج عجمي، والذي يقوم بدوره النجم رياض الخولي، بقتل سندس.

عرض «ابن البطلان» بعض الأموال على الشيخ عرفات من أجل اتهامه بقتل سندس، ولكن رفض الشيخ عرفات قائلًا: «هو أنت اللي قتلتها»، ليرد الأخير: «أنا أبن البطلان كيف تتكلم معايا كدا».

وفي مشهد آخر، جمع بين الشيخ محارب والذي يقوم بدوره النجم فتحي عبد الوهاب، وزوجته حسنة وهم يتناولون الطعام، حيث تحدث الشيخ محارب عن ضرورة منع ابنه من الجلوس مع الشيخ عرفات، حيث علقت زوجته قائلة: «أنت بتغير من الشيخ عرفات عشان ألنك بيحبه».

رد الشيخ محارب علي زوجتة قائلًا: "عرفات بيقول كلام غريب والمفروض يتحاسب عليه"، لترد زوجته قائلة: "انت بس إللي بتحب المريسة والحب على الأيادي".

وتضمن الحوار بين الشيخ محارب وزوجتة، حديث عن عدم الحرمانية من أخذ الفلوس من صندوق الجامع، حيث يرئ الشيخ محارب أنه حلال.

وفي مشهد آخر ظهر أحد المدرسين يقوم بتوبيخ أحد الطلاب بالمدرسة، الأمر الذي دفع الطفل الصغير بالرد علية بكلمات كان يرددها الشيخ عرفات، الامر الذي أثار غضب المدرس، الذي توجه للناظر لوضع حد ويمنع جلوس التلاميذ مع الشيخ عرفات.

وتضمنت الحلقة السابعة من جزيرة غمام، حوار بين الحاج عجمي والبطلان الذي يعتب عليه بسبب حبسه لابنه بعد اتهامه بقتل سندس، حيث رد الحاج عجمي قائلًا: "هيفضل محبوس لحد ما نتأكد من التهمة".

جزيرة غمام.. حدوتة شعبية في قالب درامي

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول العادات والتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20 من خلال شخصيات ذات أبعاد المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.