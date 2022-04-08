السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ملف سري» الحلقة 7.. المستشار يحيى يملك الألماس الذي قتل لأجله شريف المالكي

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

علمت مريم المالكي التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، أن السبب في مقتل خطيبها شريف المالكي، الذي يلعب دوره الفنان محمد حجازي، هو الألماس، وكشفت هذا السر خلال زيارتها لمنزل يوسف المالكي، عمها، والذي يلعب دوره النجم الكبير ماجد المصري.

بعدها ذهبت مريم مع القاضي يحيى، والذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، للغرفة المحجوز بها شقيق خطيبته نور، والتي تجسدها النجمة رحمة حسن، والذي أصيب بطلق نارى.

وخلال حديثها علمت مريم المالكي أن هاني سلامة معه الألماس، الذى بسببه قتل خطيبها شريف، وظلت تفكر في الطريقة التي سينتقم بها يحيى من قتلة نور.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

محمد محمود محسن محي الفنان هاني سلامة ملف سرى الحلقة ٧ الحلقة ٧ من مسلسل ملف سري

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