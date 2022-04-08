«الاختيار 3» الحلقة 7.. الحرس الجمهورى فى «أحداث الاتحادية»: «لن نكون أداة لقمع المتظاهرين»

تضمنت الحلقة السابعة من مسلسل “الاختيار 3” تفاصيل جرائم الإخوان ضد المتظاهرين في أحداث الاتحادية والتي راح ضحيتها الصحفي محمد أبوضيف، عقب إطلاق النيران عليه بمقذوف ناري محرم دوليًا قاصدين اغتياله.

ولكن كان موقف الحرس الجمهوري واضحًا منذ بداية التظاهر والاعتصام أمام القصر الرئاسي، فهو لم يسمح لأحد من المتظاهرين باقتحام القصر ولكنه فى الوقت نفسه لن يتعامل مع المتظاهرين بعنف، ولم يتدخل عندما هجم المتظاهرين على سيارة المعزول محمد مرسي والقوة بالحجارة والأحذية.

وكانت معظم توجيهاته للمتظاهرين من قبل قيادة الحرس الجمهوري أنهم مسئولون عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية.

وعندما اجتمع الرئيس المعزول محمد مرسي، برئيس الوزراء هشام قنديل- وقت ذلك- بحضور عدد من المسئولين من بينهم وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، أعلن مساعد للرئيس المصري أن مرسي سيوجه كلمة متلفزة إلى الشعب المصري، بينما أكد قائد الحرس الجمهوري أن القوات المسلحة “لن تكون أداة لقمع المظاهرات”.