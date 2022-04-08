الاختيار 3 الحلقة 7.. زوجة ضابط المخابرات تسقط مغشيًا عليها ويكتشف حقيقة مرضها

في الاختيار 3 الحلقة 7 سقطت زوجة ضابط المخابرات مصطفى خليفة- يجسد شخصيته الفنان أحمد السقا- والذي تجسده الفنانة هيدي كرم مغشيًا عليها إثر تعرضها لنزيف في المخ بعد رفضها لإجراء عملية جراحية، وخشيتها البوح بمعاناتها الصحية لزوجها لكي لا تشغله عن واجباته الوطنية، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

واكتشف زوجها خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 حقيقة المرض الذي أخفته عنه، ويقف مساندّا لها في أزمتها بالمستشفى بعد أن أبلغوه الأطباء بحالاتها الحرجة.

مسلسل الاختيار 3، يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.