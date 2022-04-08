الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أحمد عمر هاشم: الأزهر احتضن أشرف تراث في الوجود

د. أحمد عمر هاشم
د. أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف احتضن أشرف تراث في الوجود، وبعث بعلمائه في أرجاء المعمورة ليعلم الناس أمور دينهم، فأصبح الأزهر قوة روحية وحضارية في العالم كله، مبينًا أن عظمة الأزهر تتجلى في الإيمان والعلم الذي نشره وقام على حمايته،  وازداد دوره في هذا العصر بفضل إمامه الاكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي جاب العالم شرقًا وغربًا ليبين سماحة هذا الدين ويبني جسرًا للتواصل مع العالم.


وبيّن عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال احتفالية الأزهر بمناسبة مرور 1082 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر، أن الأزهر الشريف هو الحصن الباقي للمسلمين، ودوره مهم في حفظ تراث الأمة الإسلامية، مناشدًا كل الموحدين على وجه الأرض بالتوحد وترك الفرقة والبعد عن الصراعات والحروب، التي بدورها يدفع نتائجها الضعفاء والفقراء.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، مع تقديم فقرات إنشاد وابتهالات دينية، وأفلام وثائقية عن «الأزهر والتجديد.. قصة أكثر من ألف عام»، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًا للمصلين.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

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