الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إمام المسجد المعتدى عليه بكفرالزيات: جلسة عرفية السبب فى الجريمة

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة كفر الزيات بالغربية)، لقيامه بالتعدى على (إمام وخطيب مسجد بذات المنطقة)، بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته بجرح طعني بالمرفق الأيسر، حال سيره بأحد الشوارع بدائرة مركز كفر الزيات.

وبسؤال المجني عليه، علل سبب ذلك لحضوره جلسة عرفية لإنهاء خلافات مادية بين المتهم وشقيقه "طرف أول"، ومدير إحدى الشركات "طرف ثان"، والتي سبق أن أدلى بشهادته أمام المحكمة بما انتهت إليه حكم الجلسة التى أدانت المتهم وجاءت في غير صالحه وشقيقه، مما أثار حفيظته فقام بالتعدي عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن إمام وخطيب مسجد سكين ركز كفر الزيات المجني عليه

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