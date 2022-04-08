الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول جثمان القمص أرسانيوس وديد لدير «مارمينا» استعدادًا لدفنه

وصول جثمان القمص
وصول جثمان القمص أرسانيوس وديد لدير «ماري مينا»

وصل جثمان القمص أرسانيوس وديد لدير مار مينا، بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، عقب انتهاء صلوات الجنازة بالكاتدرائية المرقسية استعدادًا لدفنه.

وشهد محيط دير الشهيد مار مينا العجايبي حضورا كبيرا من مشيعي الجنازة من كل الأعمار، كما حمل الشباب والفتيات صور القمص أرسانيوس وديد، وقد انتاب الجميع حزن وبكاء شديد.

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وبدأت صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد في الثالثة من عصر اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من شعب الكنيسة، وتم التوجه إلى الدير لدفن الجسد في مدفن الشهداء بدير مارمينا بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية.

وتعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس- كرموز بالإسكندرية لحادث مساء أمس وصفته الكنيسة بأنه "حادث إجرامي بشع" حيث اعتدى شخص مسن على القمص أرسانيوس بسلاح أبيض "سكين" أمام أحد الشواطئ بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية أثناء التوجه لاستقلال أتوبيس الرحلة الخدمية مع مجموعة من شباب وفتيات الكنيسة الذي يرعاهم.

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تفاصيل مقتل القمص أرسانيوس وديد
 

وكشفت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن تفاصيل مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس- كرموز بالإسكندرية، حيث أشارت إلى استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس- كرموز بالإسكندرية في حادث إجرامي بشع، في حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس.

وأوضحت، خلال بيان، أنه قام شخص وصفته بأنه "مجرم" في منطقة سيدي بشر بطعن القمص أرسانيوس وديد فى الرقبة، مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي، وتم القبض على الجاني ونقل القمص أرسانيوس إلى المستشفى بمنطقة سيدي جابر، وتمت عدة محاولات لإنعاش القلب ولكن لم يستجب.

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محافظ الإسكندرية يتقدم بالعزاء للبابا تواضروس

تقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسمه وباسم مواطني الإسكندرية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأساقفة والرهبان والقسوس وشعب الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، في حادث انتقال القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس، مقدما خالص العزاء إلى أسرته، وداعيًا الله- عز وجل- أن يحفظ مصر ويديم على شعبها الأمن والأمان.

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يذكر أن القمص أرسانيوس وديد وهو من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995 م، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد صاحب القداسة البابا.

القمص أرسانيوس وديد دير ماري مينا انتهاء صلوات الجنازة الكتدرائية المرقسية مشيعي الجنازة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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