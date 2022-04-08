مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية أمام مسجد بالمنوفية

عقب صلاة التراويح.. مصرع شخص وإصابة أخر في مشاجره أمام مسجد بالمنوفيه بالأسلحة الناريه

في سادس أيام رمضان لقي عامل مصرعه، أمس، وأصيب شقيقه وابن عمه، في مشاجرة أمام مسجد بالمنوفية، والتي تطورت إلى استخدام السلاح الناري، وسط زعر المواطنين عقب صلاة التراويح، وتم إبلاغ مركز شرطة شبين الكوم بالحادث، ونقل المتوفى والمصاب للمستشفى لمحاولة تقديم الخدمات الطبية وإسعاف المصاب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد محمد مغربي رئيس مباحث المركز، إلى قرية طنبدي لفحص البلاغ، وسماع أقوال شهود العيان، وبالمعاينة الأولية، تأكد وفاة شاب يبلغ 40 عاما، عامل، مقيم قرية طنبدي، دائرة المركز، وإصابة شقيقة بطلق ناري فى البطن، وإصابة ابن عمهم بجرح قطعي في الرأس، وذلك أثناء مشاجرة مع ثلاث أشقاء بسبب المصاهرة والنسب.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي مركز شبين الكوم، بلاغا من الأهالي قرية طنبدي دائرة المركز، بوجود مشاجرة كبرى طرفها الأول أشقاء والطرف الثاني أشقاء وابن عمها، وتم إطلاق أعيرة نارية، أمام مسجد بالقرية.

وتم نقل الضحايا المتوفى والمصايب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج بالنسبة للمصاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لبيان سبب الوفاة طبقا لأمر من جهات التحقيق، حرر محضر بالواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية.