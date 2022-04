لو فاتك التريند.. الكنيسة تنعى القمص إرسانيوس.. والتعدي بالضرب على عمرو وردة

شهدت الساعات الماضية تصدر العديد من الشخصيات والأحداث والأعمال الفنية، عمليات البحث على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعرض «الدستور» أبرز الأحداث التي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية.

القمص إرسانيوس وديد

تصدر اسم القمص إرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز في منطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد قيام شخص بقتله أمس على إثر طعنة في الرقبة قطعت الشريان الرئيسي وأودت بحياته في الحال، ولاقى ذلك الحادث استهجان عدد كبير من قبل المواطنين وقامت الكنيسة القبطية برئاسة البابا تواضروس بنعي القمص الراحل.

دعاء أول جمعة في رمضان

تصدرت كلمات «دعاء أول جمعة في رمضان» تريند محرك البحث العالمي جوجل ويعتبر المسلمين يوم الجمعة عيد لما فيه من شعائر دينية معظمه فضلا عن بحثهم دائما عن الأدعية التي يدعون الله بها في شهر رمضان فاللهم لا ترد لنا سؤال ولا دعوة.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

تصدرت كلمات “مسلسل الاختيار3 الحلقة 7” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد بحث الكثير من الناس عن مواعيد عرض الحلقة السابعة مساء اليوم الجمعة حصريا على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، وعلى قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء والاعادة الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، وعرضه على منصة Watch It الساعة 9.30 مساء.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

تصدرت كلمات “مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدته مساء أمس من تطور في الاحداث فقد تحسنت العلاقة بين ولاء وابن عمها طارق بعد مشادات كلامية كانت بينهما في الحلقات السابقة، حيث ظهرت ولاء في سيارة طارق عائدين من منزل عمهما بليغ، وهما يتحدثان عن ذكريات طفولتهما مع بعضهما البعض واعترف كل منها بتغيير نظرتهما لبعض للأفضل.

مسلسل دايما عامر الحلقة 6

تصدرت كلمات “مسلسل دايما عامر الحلقة 6” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدته مساء أمس من تطور في الاحداث بعدما وقفت ميس فدوى، أمام بوابة المدرسة تصرخ، بعد سرقة هاتفها المحمول أثناء وقوفها أمام المدرسة، بعد انتهاء اليوم الدراسي، وهي تقف تنتظر وصول خطيبها بسيارته وفي الوقت الذي التف عدد من زملاءها حولها، سارع مصطفى شعبان والذي يجسد شخصية عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، على ملاحقة السارقين، بصحبة دراجته البخارية.

عمرو وردة

تصدر اسم اللاعب الكابتن “عمرو وردة” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما تعرض اللاعب المصري عمرو وردة الذي يلعب نادى أنورثوسيس القبرصي إلى الهجوم والاعتداء من قبل بعض الجماهير، بعدما تعمد استفزازهم، بعد تسجيله هدف لصالح فريقه ضد فريق أبويل نيقوسيا في إطار مباريات ربع نهائي كأس قبرص.

مجيد طوبيا

تصدر اسم الكاتب الراحل “مجيد طوبيا” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شيع كتاب مصر جثمانه بعد رحيله أمس عن عمر ناهز الـ 84 عام، إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليه في كنيسة مارجرجس ميدان هليوبوليس.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 6

تصدرت كلمات “مسلسل فى بيتنا روبوت الحلقة 6” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدته مساء أمس من أحداث وهي اكتشاف يوسف اختفاء هارد يحتوي على أشياء مهمة، وبسؤاله زوجته سارة تؤكد أن شقيقتها أخذته منها وستعيده مرة أخرى، ولكن عند إعادته يكتشف أنه جرى استبداله مع هارد والد طفل أخر.

وست هام

تصدر اسم النادي الإنجليزي “وست هام” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما تعادل مع نادى أولمبيك ليون الفرنسي أمس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

النمل الأبيض

تصدرت كلمات “النمل الابيض” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما علقت إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بالإسكندرية، على انتشاره في المحافظة، وقالت إن تلك الفترة من بداية فصل الربيع هي مرحلة النشاط الموسمي للحشرات التي يتم مكافحتها دوريًا حتى بداية موسم فصل الشتاء.

روما

تصدر اسم النادي الإيطالي “روما” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما خسر النادي الإيطالي أمام نادى بودو جليمت النرويجي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أمس ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6

تصدرت كلمات “مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدته مساء أمس من احداث وهي أن العمدة قام بالقبض على أحمد أمين وحبسه بعدما اعترفت درة له بأن الفتاة المقتولة كانت تحب عرفات، وطلب محمود البزاوي من العايقة وخلدون فتح المندل لمعرفة قاتل الفتاة، وطلبوا منه احضار طفل صغير فنطق وقال عرفات غرقها وقتلها.