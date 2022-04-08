الملا: بدء التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الأسفلت الجديد لشركة السويس لتصنيع البترول

استعرض المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة «إنبي» أهم مؤشرات الأداء خلال عام 2021، التي كان من أهمها تحقيق زيادة في صافي الربح بنسبة 22% عن العام الماضي، وقيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل العديد من المشروعات القومية بأعلى معدلات الكفاءة والجودة موضحا أهم المشروعات التي نفذتها والتي تم تتويجها بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع إنتاج البنزين لصالح شركة أسيوط لتكرير البترول، ويهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى من البنزين عالي الأوكتين بالإضافة إلى زيادة إنتاج البوتاجاز ويعمل بدوره على تقليل استيراد هذه المنتجات، حيث كانت «إنـبي» هي المقاول العام لتصميم وتنفيذ المشروع وفازت به في مناقصة عالمية.

كما أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إشارة بدء تجارب التشغيل التجريبي لمشروع مصنع إنتاج الأسفلت الجديد لشركة السويس لتصنيع البترول الذي يساهم في الوفاء بجانب من متطلبات الاستهلاك المحلي في ظل حركة التوسع العمراني وإنشاء شبكات الطرق الجديدة التي تشهدها الدولة، كما أعطى إشارة بدء تجارب التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، حيث تقوم شركة «إنبي» بأعمال مقاول عام تصميم وتنفيذ المشروع لوحدات التفريغ والتقطير الجوي ووحدة إزالة الأسفلت بالمذيب وأبراج تبريد المياه ومستودعات التخزين.

كما أتمت شركة «إنبي» أعمال ومشروع معالجة وإعادة حقن المياه بحقل سترا لشركة بدر الدين للبترول، الذي يساهم في تقليل التأثير البيئي على الصحراء ورفع الكفاءة الإنتاجية من الزيت من حقول بدر- 3،

واستعرض المشروعات الجاري تنفيذها على الصعيدين المحلي والعالمي ومنها مشروع توسعات معمل تكرير ميدور ومشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني لصالح شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم وإنتاج السولار لصالح شركة السويس لتصنيع البترول ومشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية لشركة جاسكو.

وأضاف المهندس محمد عبد العزيز أن شركة «إنــبي» استمرت على الصعيد العالمي في مواصلة العمل وتحقيق النجاح فى ظل التنافس مع كبرى الشركات العالمية من خلال تنفيذ وتسليم عدة مشروعات بالمملكة العربية السعودية لصالح شركة أرامكو بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مشروعات لشركة أدنوك الإماراتية وكذلك التعاقد على تصميم وتنفيذ مشروعات لشركة فجر الأردنية.

وأضاف أن الشركة استطاعت الحفاظ على مكانتها نتيجة للجهود المبذولة والأداء المتميز، فقد حافظت على تواجدها ضمن أفضل 250 مقاول دولي على مدار 10 أعوام متتالية كما تم تصنيفها ضمن أفضل 225 شركة تصميم دولية وتعتبر هي الشركة المصرية الوحيدة المصنفة في مجال التصميمات الهندسية في البترول والغاز وفقاً لتقييم مؤسسة Engineering News Record - ENR الخاص بتصنيف الشركات العالمية لأعمال التصميمات الهندسية وأعمال المقاولات عن عام 2021.

كما استعرض نشاط شركة انبي في تطبيق استراتيجية قطاع البترول لتحول الطاقة ومن أهمها مشروع زيادة سعة محطة رفع ضغط الغاز بدهشور بعمل التصميمات الهندسية اللازمة للاستفادة من الطاقة الحرارية المهدرة المتمثلة في عادم التوربينات الغازية لتوليد ما يقرب من 28 ميجاوات كهرباء باستخدام تقنية ORC، حيث سيتم استرجاع هذه الطاقة الحرارية وتحويلها لطاقة كهربائية لتشغيل ضاغطين يعملان بمحركين كهربائيين بدلًا من التوربينات الغازية بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الكهربائية للمحطة الحالية دون الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء.

ويعد مشروع محطة دهشور هو الأول من نوعه عالميا في تطبيقات تقنية ORC لتشغيل الضواغط بالكهرباء المتولدة عنها كما إنه الأكبر من نوعه على مستوى العالم لهذا الاستخدام.

وسيحقق المشروع تحسينًا شاملًا لكفاءة المحطة حيث ترتفع الكفاءة من 25 ٪ الى ٪34.5، كما سيوفر ما يزيد عن 2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز سنوياً، وسيساهم في تقليل الانبعاثات بما يعادل 120 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون مساهماً بدوره في أنشطة الحفاظ على البيئة والمجتمع الذين يضعهما القطاع كأحد الأهداف الرئيسية عند تنفيذ مشروعاته وبما يتوافق مع خطة الدولة للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة وهو ما أشادت به مجلة ENR العالمية.

كما أشار الي جهود الاستثمار في تطوير العنصر البشري بشركة انبي من خلال المشاركة في برامج تطوير الكوادر الشابة والمتوسطة تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وذلك في مختلف التخصصات لتنميتها واعدادها بشكل علمي منهجي واضعين نصب أعينهم رفعة شأن قطاع البترول، حيث شرفت شركة «إنبي» بان ينتمي أبناءها لهذه البرامج من خلال المشاركة في الدفعة الأولى والثانية في برامج تطوير القيادات الشابة والمتوسطة.

وفى إطار اهتمام الشركة بتنمية وتطوير أعمالها داخل مصر وخارجها، قامت شركة إنــبى بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات تفاهم مع الشركات التالية:

- One Subsea في مجال المياه العميق

- المقاولون العرب: في مجال تنفيذ المشروعات في أفريقيا.

- شركة أرامكو: في مجال خدمات التدريب.

- شركة BILFINGER: في مجال إدارة سلامة الأصول.

- NPA: في مجال خدمات التدريب.

- شركة BP: في مجال تقديم خدمات الاستشارات الهندسية.

- شركة Schlumberger: في مجال تنفيذ المشروعات الهندسية والمياه العميقة، كما تم تأهيل وتسجيل الشركة كمقاول دولى للتصميمات الهندسية ضمن قائمة المقاولين الخاصة بشركة Schlumberger.

واختتم عبد العزيز بتقديم الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم مؤكدا أن سياسة الشركة تنتهج نهج الدولة وتواكب توجهات القطاع بشأن توطين أحدث التكنولوجيات والعمل على تطبيق التحول الرقمي وبذل المزيد نحو تقديم مشروعات تحول الطاقة ودعم كفاءة الطاقة وتوفير الفرص المثيلة مع الشركات العالمية.