«التأمين الموحد» و«الزيادة السكانية» أمام مجلس الشيوخ الأحد

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث ينظر خلال الجلسة نحو 13 تقريرا للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

وتشمل تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محی حافظ، والنائب زین العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبد الشهيد بشأن "الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة"، و"تراخيص العيادات والنشرات الطبية"، و"القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية"، بالإضافة لاقتراحات برغبة من النائب محمد محمد الشيخ بشأن "التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان".

وتتضمن التقارير أيضا تقريرى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية واقتراح برغبة من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة.

وتشمل أيضا تقريرى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الأطناوى بشأن "تطوير منطقة البهنسا التاريخية"، والاقتراح برغبة بشأن "تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس"، بالإضافة إلى تقريرى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي ، بشأن "الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، والاقتراح برغبة بشأن "إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين".

وتشمل أيضا تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر بشأن "إعداد تفسیر جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالی بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح میسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، بالإضافة إلي اقتراح برغبة من النائب محمد عبدالمعطي، والنائب محمد حمزة، والنائب يوسف عامر بشأن "إنشاء كلية لقرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر" والاقتراح برغبة المقدم من الن محمود تركي عن الاقتراح برغبة بشأن "استحداث آليات جديدة لمعاملة الحاصلين على شهادة معاهد القراءات المرحبة العالية معاملة شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية".

كما يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن "مشكلة الزيادة السكانية في مصر و الحلول والمقترحات التي تدور حولها".

ويستكمل المجلس خلال جلسته يوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.