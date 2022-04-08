الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اجتماعات مكثفة لـ«نوعية الشيوخ» خلال الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش اللجان النوعية في مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، عددًا من الموضوعات الهامة، حيث تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، مناقشات تيسير إجراءات التقاضي، كما تواصل لجنة الشئون الاقتصادية أعمالها من خلال استكمال مناقشة مناخ الاستثمار في مصر.

كما تستأنف لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعاتها من خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن التعامل مع جرائم المخدرات الإلكترونية والرقمية.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد عبده شافعي، بشأن طريقة معالجة النقص في إنشاء المدارس التجريبية والحكومية.

كما تواصل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، مناقشات القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بشأن قانون الرياضة، كما تناقش لجنة الشئون الصحية، الاقتراح برغبة المقدم من اللجنة، بشأن بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء، عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعاون في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة، من هيئة الأدوية المصرية.

كما تواصل لجنة حقوق الإنسان، استكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

مجلس الشيوخ لجان مجلس الشيوخ مشروع قانون تيسير إجراءات التقاضي الاستثمار في مصر حقوق الانسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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