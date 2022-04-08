الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة اليوم لدى تجار الجملة في سوق العبور

فاكهة
فاكهة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم، حالة من التباين لدى التجار بسوق العبور رغم اختلافها من منطقة إلى أخرى.

ويقدم «الدستور» عبر السطور التالية قائمة بالأسعار في سوق العبور، وجاءت كالتالي:

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 2: 3.5 جنيه للكيلو (قفص).
تراوحت أسعار برتقال أبو سرة من 4: 7 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

سجلت أسعار نكترين بلدي من 10: 20 جنيهًا.
تراوحت أسعار اليوسفي من 4: 7 جنيهات للكيلو (قفص).
تراوحت أسعار جريب فروت من 4: 7 جنيهات للكيلو (قفص).
وتراوح سعر ليمون بلدي من 6: 14 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).
وصل سعر ليمون أضاليا إلى 4: 7 جنيهات للكيلو.
تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 19: 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
وتراوح سعر تفاح جولدن من 16: 20 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
وتراوح سعر تفاح سوري لبناني من 12: 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20: 25 جنيهًا للكيلو.
كما وصل سعر الجوافة من 4: 10 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).
كما تراوح سعر الفراولة من 6: 9 جنيهات.
وتراوح سعر الكانتالوب من 4: 8 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).
وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 30: 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (2) من 27: 36 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).
تراوح سعر البطيخ (3) من 16: 24 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح خوخ بلدي عريشي بين «7: 15» جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).
وسجل سعر البرقوق المستورد نحو 22 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
وسجل سعر الحرنكش بين 13: 15 جنيهًا للكيلو.
وسجل سعر الكمثرى المستوردة نحو 25 جنيهًا للكيلو.
ووصل سعر الأناناس عند 35 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر نبق نحو 13 : 15 جنيهًا بالوزن.
سجل سعر الدوم 20 : 40 جنيهًا.
سجل سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو (كرتونة).
سجل سعر الأفوكادو 50 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر الزنجبيل 40 جنيهًا للكيلو (قفص).

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو (سباطه).
سجل سعر موز وليم من 6 : 9.5 جنيه للكيلو (سباطه).
سجل سعر موز مغربي من 6 : 9.5 جنيه للكيلو (سباطه).
سجل سعر موز بيكو من 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).
سجل سعر موز مستورد 20 : 26 جنيهًا للكيلو (سباطه).

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وائل لطفي

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