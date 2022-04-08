«أحلام سعيدة 6».. غادة عادل تبحث عن سر رفض تامر هجرس الزواج منها

يواصل المسلسل التلفزيوني "أحلام سعيدة"، والذي تخوض بطولته النجمة يسرا أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والذي تغير من خلاله يسرا جلدها عن الأعمال التي قدمتها خلال السنوات الماضية.

وعرضت الحلقة السادسة من مسلسل أحلام سعيدة للنجمة يسرا، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة مع كل أبطال العمل.

ويرصد "الدستور" أبزر أحداث الحلقة ٦ في السطور التالية:

- مازالت النجمة يسرا والتي تجسد دور "فريدة هانم" مواصلة البحث عن طبيب جيد من أجل استعادة بصرها والتي فقدته الحلقات الماضية بعد أن اصدمت سيارة بها أثناء عبورها الطريق.

- كانت النجمة يسرا قد اتهمت في الحلقات الماضية شقيقها الذي يجسد دوره الفنان عماد رشاد بأنه المتسبب في الحادث، ولكن كانت المفاجأة بالنسبة لها بأن تحقيقات النيابة بأنه ليس له علاقة بهذا الحادث.

- بعد تبريئ النيابة شقيق "فريدة هانم" دخلت في حالة صدمة كبيرة، واتهمته أمام النيابه أنه شارك في جريمة قتل منذ عدة سنوات، وأنها مازالت على موقفها بأنه وراء تلك الواقعة، مما جعلها تورطه في جريمة قتل ولم يتبين حتى الآن حقيقة الأمر.

- تنتظر فريدة هانم وصول الطبيب الألماني لعرض حالتها عليها متأملة في استعادة بصرها والذي فقدته وقلب حياتها رأسًا على عقب.

-ومازالت الفنانة غادة عادل والتي تظهر بدور"شيري" تواصل البحث عن أسباب رفض الفنان تامر هجرس الزواج منها بعد أن كانت تحاول التقرب منه، حيث تظهر بشخصية تريد الزواج بشتى الطرق بسبب تقدمها في العمر.

- انتهت الحلقة السادسة باكتشاف الفنانة مي كساب، والتي تجسد دور "ليلى" بأن زوجها لديه طفل من زوجه ثانية وأنه كان يخدعها طوال سنوات زواجها منها، وواجهته بهذا الأمر خاصة وأنه كان يتهرب منها في الانجاب منها.

أبطال وصناع مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولته كل من: يسرا، وغادة عادل، ومى كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، وميسرة، وتامر هجرس، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين.

قصة وأحداث مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل "أحلام سعيدة" في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويًا ليخضن معًا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.