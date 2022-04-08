الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب جلسة عرفية.. شخص يطعن إمام وخطيب مسجد بكفر الزيات

طعن
طعن

أصيب أمام وخطيب أحد مساجد مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بعدة جروح بعد الاعتداء عليه من أحد الأشخاص فور خروجه من جلسه عرفية قام المجنى علية بالشهادة ضده.

 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا باستقبال مستشفى كفر الزيات إمام وخطيب مسجد بمدينة كفر الزيات يدعى "سامح. ه "مصاب بجرح قطعي في اليد وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز كفر الزيات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتبين اعتداء أحد الأشخاص عمدا على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفر الزيات بسلاح أبيض، وإصابته بجرح قطعي في اليد.


وبسؤال شهود العيان تبين أن المجني عليه عقب الانتهاء من صلاة العشاء والتراويح، تم استدعائه، من قبل لجنة عرفية، لسماع شهادته بخصوص إحدى المشكلات كان شاهدا عليها، وبعد الإدلاء بشهادته، تربص له أحد أطراف الجلسة، وأحدث به إصابات.

 

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسؤال شهود العيان وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

بسبب جلسة عرفيه شخص يطعن إمام وخطيب مسجد بكفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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