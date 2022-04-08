برعاية «مستقبل وطن».. انطلاق ثلاث دورات رمضانية بالقاهرة

انطلقت الخميس الدورات الرمضانية لكرة القدم بمحافظة القاهرة تحت رعاية حزب "مستقبل وطن"، وشارك النائب أحمد عليً في افتتاح ثلاث دورات رمضانية.

وتقام الدورات بملعب نابولي بأرض كمال حربي بالمرج الغربية، وتشمل الدورة الرمضانية ثلاث دورات “دورة سن مفتوح ١٢ فريقا، دورة فوق ٤٠ سنة ١٢ فريقا، دورة تحت ١٩ سنة ١٢ فريقا”، بمشاركة كابتن حسن حمدي وكابتن مصطفى زكي والكابتن أشرف عبده.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، كان نظم عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الخميس.

وجاءت فعاليات الحزب كالآتى:

في محافظة أسوان، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة "إفطار صائم" من خلال تجهيز عدد كبير من الوجبات الساخنة الطازجة لتوزيعها على الصائمين بنطاق مدينة أسوان وميدان محطة السكة الحديد للمسافرين والقادمين، قبل أذان المغرب، وشارك في الفعالية عدد كبير من شباب الحزب المتطوعين في الإعداد والتجهيز وتوصيل وجبات الإفطار للصائمين، ومن المقرر أن تستمر الفعالية طوال شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة السويس، انطلقت المرحلة الأولى من مسابقة حفظة القرآن الكريم، التي تحمل اسم الراحل أحمد نجيب، عضو الحزب بالمحافظة، وجاءت المسابقة بإشراف من مديرية الأوقاف بالسويس وذلك بقاعة المؤتمرات بالحزب للمرحلة العمرية من 7 سنوات إلى 12 عام، وأعرب أولياء الأمور للطلاب والطالبات المشاركين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في المسابقة التى ساهمت في حث أبنائهم على حفظ ومراجعة القرآن الكريم متمنين تنظيم العديد من هذه المسابقات، لافتًا أن هذه المسابقة هي اولى الفعاليات التي تم إطلاقها في هذا الشهر الكريم شهر القرآن وسيكون هناك مرحلتين لهذه المسابقة ليتم توزيع الجوائز في ليلة 27 رمضان.

وفي محافظة البحيرة، افتتحت أمانة مركز إيتاى البارود، معرضاً "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مبادرة "لا للغلاء"، وشهد المعرض إقبالاً من المواطنين على المعروضات لشراء المنتجات والسلع بأسعار مخفضة، وأعرب المواطنين عن سعادتهم لتوفير المنتجات والسلع الغذائية بهذه الاسعار وقدموا الشكر للحزب.