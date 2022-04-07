منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية البيئة والصحة لمدة 5 سنوات بلبنان

أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية البيئة والصحة 2021 - 2026 بلبنان، والتي تم وضعها بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، على أن تقود وزارتي الصحة العامة والبيئة بلبنان جهود تنفيذ أنشطة هذه الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة اللبنانية بيروت ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العالمي على مستوى العالم تحت شعار "كوكبنا.. صحتنا"، مع التركيز على التهديدات البيئية وتأثيراتها على صحة الكوكب.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إطار العمل الاستراتيجي الوطني يتماشى مع استراتيجية الصحة والبيئة العربية 2017 - 2030 التي يلتزم بها لبنان، واستراتيجية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط للصحة والبيئة.

وقالت الدكتورة إيمان الشنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان "إن العناية بالبيئة والبيئة الصحية هي أهداف توازي بأهميتها محاربة الفقر والتنمية الاقتصادية"، معتبرة أنها شرط أساسي لتحقيق رفاهية الشعوب.