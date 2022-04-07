لا يفوتك هذا المساء| تعليق عضوية روسيا بحقوق الإنسان و«الاختيار 3» كشف حجم المؤامرة

شهد مساء اليوم الخميس، السابع من أبريل، عدة أحداث مختلفة بمصر والعالم ما بين سياسة وفن واجتماع والتي يرصدها "الدستور" في نشرة "لا يفوتك هذا المساء" أبرز تلك الأحداث في السطور الأتية:

تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا بتصويت 193 دولة كعضو، اليوم الخميس، من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا للتفاصيل (اضغط هنا)

نقيب الأشراف: مسلسل «الاختيار» كشف حجم المؤامرة على الدولة.. والشائعات أخطر ما نواجهه

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن النقابة تعمل خلال شهر رمضان الكريم وفق استراتيجية بشكل كبير و نشاط كبير للجان؛ لإنهاء النزاعات بين العائلات والأسر والقبائل، تلك التي تتمثل في الثأر أو مشكلات ميراث وغيرها للتفاصيل (اضغط هنا)

أحداث الحلقة 6 من مسلسل جزيرة غمام في مسلسلات رمضان 2022

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جزيرة غمام نجاح كبير فور عرضها، حيث أنه بداية من حلول شهر الكريم، وحظى المسلسل بتصدر التريند وقاعدة جماهيرية كبيرة للتفاصيل (اضغط هنا)

«التعاون للبترول»: بدء تطوير محطات الشركة وتسويق المنتجات

صرحت مصادر بقطاع البترول إن شركة التعاون للبترول بدأت في تطوير محطات الشركة الخاصة بها، كما أنها تسوق لمنتجات الشركة، بالإضافة لدراسة سياسة تسويقية جديدة لزيادة المبيعات للتفاصيل (اضغط هنا)

دفن جثمان الكاتب الكبير مجيد طوبيا فى مقابر العائلة بالقطامية

تم دفن جثمان الكاتب الكبير مجيد طوبيا، وقال الكاتب فتحي سليمان إنه دفن في مقابر العائلة بالقطامية، مضيفا أنه سيجرى تحديد موعد العزاء بالاتفاق مع اتحاد الكتاب للتفاصيل (اضغط هنا)

خلال زيارة مفاجئة.. «عبدالغفار» يوجه بتطوير شامل لمستشفى الهلال

زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس بشكل مفاجئ مستشفى الهلال، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان للتفاصيل (اضغط هنا)