الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث الحلقة 6 من مسلسل جزيرة غمام في مسلسلات رمضان 2022

جزيرة غمام
جزيرة غمام

حقق مسلسل جزيرة غمام نجاح كبير فور عرض أولى حلقاته ببداية حلول الشهر الكريم، وحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، مما جعله يتصدر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة وأن الجمهور يتلهف لمشاهدة أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6.

وترصد “الدستور” تفاصيل أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6 قبل عرضه اليوم على شاشة التلفزيون.

 

أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6

تستمر الأحداث المثيرة في التتابع، ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6 محاولة محمود البزاوي أن يثبت تهمة قتل “سندس” على الشيخ “عرفات” الذي يقدمه أحمد أمين، كما يحاول “الشيخ محارب” فتحي عبد الوهاب تثبيت قدمه، ويستعد لشراء الأسلحة التي سيواجه بها عمدة الجزيرة الذي يجسده الفنان رياض الخولي.

 

مسلسلات رمضان 2022

كما تواصل “العايقة” التي تقوم بتقديم شخصيتها الفنانة مي عز الدين في محاولات التأثير على الكثير من بيوت الجزيرة، من خلال جذب عقول الفتيات للتجميل وأعمال السحر، وأيضا تستمر في جذب الرجال لها اعتمادًا على جمالها لتنفيذ جميع رغباتها داخل الجزيرة.

«ذا صن» البريطانية: السياحة الإسبانية تعاني بصورة كبيرة بسبب العواصف

الرئيس يستعرض جهود «الأوقاف» في تعظيم متحصلات الهيئة

الهجرة الماليزية تسجل أكثر من 250 ألف مسافر منذ إعادة فتح حدود البلاد

لافروف: علاقتنا بالبحرين جيدة والتعاون بيننا يتطور باستمرار

وينجح “الشيخ محارب” فتحي عبد الوهاب في السيطرة على القرية وإجبار النساء على الصلاة، ومن المتوقع أيضا أن ينجح “الشيخ يسري” الذي يقدم دوره محمد جمعة بإيقاع النساء اللاتي يهجرهن رجالهن ويعالجهن بالسحر والأعمال.

 

أبطال مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغني وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن.
 اقرأ أيضا:

الطقس يوم 6 رمضان 1443

أخر موعد لشراء شهادة الـ18 %

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20، من خلال شخصيات ذات أبعاد مختلفة فى المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2022 أحداث مسلسل جزيرة غمام مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022 مسلسل جزيره غمام الحلقه 6

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بإسرائيل

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله