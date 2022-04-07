أحداث الحلقة 6 من مسلسل جزيرة غمام في مسلسلات رمضان 2022

حقق مسلسل جزيرة غمام نجاح كبير فور عرض أولى حلقاته ببداية حلول الشهر الكريم، وحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، مما جعله يتصدر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة وأن الجمهور يتلهف لمشاهدة أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6.

وترصد “الدستور” تفاصيل أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6 قبل عرضه اليوم على شاشة التلفزيون.

أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6

تستمر الأحداث المثيرة في التتابع، ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6 محاولة محمود البزاوي أن يثبت تهمة قتل “سندس” على الشيخ “عرفات” الذي يقدمه أحمد أمين، كما يحاول “الشيخ محارب” فتحي عبد الوهاب تثبيت قدمه، ويستعد لشراء الأسلحة التي سيواجه بها عمدة الجزيرة الذي يجسده الفنان رياض الخولي.

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كما تواصل “العايقة” التي تقوم بتقديم شخصيتها الفنانة مي عز الدين في محاولات التأثير على الكثير من بيوت الجزيرة، من خلال جذب عقول الفتيات للتجميل وأعمال السحر، وأيضا تستمر في جذب الرجال لها اعتمادًا على جمالها لتنفيذ جميع رغباتها داخل الجزيرة.

وينجح “الشيخ محارب” فتحي عبد الوهاب في السيطرة على القرية وإجبار النساء على الصلاة، ومن المتوقع أيضا أن ينجح “الشيخ يسري” الذي يقدم دوره محمد جمعة بإيقاع النساء اللاتي يهجرهن رجالهن ويعالجهن بالسحر والأعمال.

أبطال مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغني وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن.

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تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20، من خلال شخصيات ذات أبعاد مختلفة فى المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.