فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 6.. ليلى زاهر تضع هشام جمال فى ورطة بسبب «الهارد»

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «فى بيتنا روبوت 2»، منذ قليل، والذى يعرض حصريا على شبكة الحياة الفضائية، ويقوم ببطولته كلا من النجوم عمرو وهبة، وشيماء سيف، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، باعتراف الأخيرة لزوجها «يوسف» الذى يجسده هشام جمال فى الأحداث أنها قامت بإعطاء الهارد الخاص به لشقيقتها كى تشارك به خلال الحفلة المدرسية لطفلها، ما أثار غضب «يوسف» خاصة أن الهارد عليه تفاصيل تخص عمله حول الخيال العلمى وتصنيع الروبوت «لذيذ».

ومن ثم تفاجئ «يوسف» عندما علم من «لذيذ» أنه كان يقوم بتصويره أثناء وجوده فى الحمام، وقام بتخزين الصور والفيديوهات على «الهارد» ليبدأ يوسف فى رحلة طويلة خلال الحلقة للحصول على الهارد قبل أن يراه أحد أسراره الخاصة.

وقد تصدر اسم المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل وموعد عرض المسلسل، خاصة عقب مشاهدة أولى حلقات «في بيتنا روبوت 2» الذى أثار حالة من التشويق للجمهور.

مواعيد وقنوات عرض «في بيتنا روبوت 2»

يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2» يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT” الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

أبطال «في بيتنا روبوت 2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، محمد جمعة، دنيا سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، شيرى عادل، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.