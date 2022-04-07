الصين تحث 3 دول على بذل المزيد للمساهمة فى الاستقرار الإقليمى

حثت الصين، الخميس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.

دعا تشاو لي جيان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، حسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية - أمريكا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة تطلع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى السلام والتنمية والتعاون ونتائج الفوز المشترك، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والألعاب الصفرية.

قال تشاو، إن اتفاقية "أوكوس" تستغل الأزمة الأوكرانية وتستخدم ذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا أن هذا الإجراء لا يزيد فقط من مخاطر الانتشار النووي، ويحدث صدمات في نظام عدم الانتشار النووي الدولي، لكنه يزيد أيضا من سباق التسلح ويقوض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشدد الدبلوماسي الصيني على أهمية أن تكون دول هذه المنطقة في حالة تأهب قصوى.