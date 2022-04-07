الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرمينيا وأذربيجان يبدأن التحضيرات لإجراء مفاوضات سلام

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت كل من أرمينيا وأذربيجان، اليوم الخميس، عن بدء التحضيرات لإجراء مفاوضات سلام تهدف لحل النزاع في منطقة ناغورني قره باغ.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، أنه "تم التوصل إلى قرار بدء مفاوضات سلام إثر لقاء في بروكسل، جمع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بوساطة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال"، مبينًا أن "ميشال طلب من وزيري خارجية البلدين بدء التحضيرات لمفاوضات السلام".

وأضاف البيان، "تم التوصل خلال اللقاء إلى اتفاق لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود لضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود المشتركة بين البلدين".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الاذربيجانية أن "الأعمال جارية لبدء مفاوضات السلام، وأن الاتفاق المستقبلي سيرتكز على المبادئ الأساسية التي اقترحتها أذربيجان في وقت سابق".

بدوره لفت رئيس المجلس الأوروبي الى أن "الرئيسين الأرميني والأذربيجاني أعربا عن رغبتهما في التقدم سريعا نحو اتفاق سلام".

يشار إلى أن إعلان التحضيرات لبدء مفاوضات السلام يأتي بعد تجدد التوتر الذي حدث في آذار الماضي حول ناغورني قره باغ المنطقة الانفصالية في أذربيجان التي تسكنها غالبية أرمنية، وتتنازع يريفان وباكو على هذه الأراضي منذ التسعينيات، وأدى النزاع الى اندلاع حربين بين البلدين، كانت آخرهما في خريف عام 2020 وأوقعت نحو 6500 قتيل.

أرمينيا أذربيجان مفاوضات سلام ناغورني قره باغ س الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلهام علييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

زغاريد وفرحة.. لحظة وصول المهندس علي أبو القاسم لمطار أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله