أرمينيا وأذربيجان يبدأن التحضيرات لإجراء مفاوضات سلام

أعلنت كل من أرمينيا وأذربيجان، اليوم الخميس، عن بدء التحضيرات لإجراء مفاوضات سلام تهدف لحل النزاع في منطقة ناغورني قره باغ.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، أنه "تم التوصل إلى قرار بدء مفاوضات سلام إثر لقاء في بروكسل، جمع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بوساطة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال"، مبينًا أن "ميشال طلب من وزيري خارجية البلدين بدء التحضيرات لمفاوضات السلام".

وأضاف البيان، "تم التوصل خلال اللقاء إلى اتفاق لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود لضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود المشتركة بين البلدين".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الاذربيجانية أن "الأعمال جارية لبدء مفاوضات السلام، وأن الاتفاق المستقبلي سيرتكز على المبادئ الأساسية التي اقترحتها أذربيجان في وقت سابق".

بدوره لفت رئيس المجلس الأوروبي الى أن "الرئيسين الأرميني والأذربيجاني أعربا عن رغبتهما في التقدم سريعا نحو اتفاق سلام".

يشار إلى أن إعلان التحضيرات لبدء مفاوضات السلام يأتي بعد تجدد التوتر الذي حدث في آذار الماضي حول ناغورني قره باغ المنطقة الانفصالية في أذربيجان التي تسكنها غالبية أرمنية، وتتنازع يريفان وباكو على هذه الأراضي منذ التسعينيات، وأدى النزاع الى اندلاع حربين بين البلدين، كانت آخرهما في خريف عام 2020 وأوقعت نحو 6500 قتيل.