الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

13 أبريل.. «القاهرة عاصمة الثقافة» في ندوة بمركز ثروت عكاشة

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز خلال رمضان مجموعة من العروض والفعاليات الثقافية بمركز ثروت عكاشة الثقافي ومركز الثقافة السينمائية.

ويستعد مركز ثروت عكاشة الثقافي  لتنظيم احتفالية القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022 عروض أفلام، حيث تبدأ يوم الأربعاء 13 أبريل.

ويعرض خلال الفعالية تحت إشراف الكاتب مجدي الشحري، الفيلم التسجيلي "القاهرة عمارة الروح والعقل" للمخرج لؤي جلال والفيلم التسجيلي "آثار إسلامية حول الأزهر" للمخرج أحمد راشد.

وعقب عرض الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الناقد أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

التسعينيات أحمد النبوى منى أبو سميرة نادر جلال اثار اسلامية حول الازهر مركز ثروت عكاشة الثقافي

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