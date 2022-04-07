فرنسا ترحب بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن: خطوة لاستعادة الدولة

رحبت فرنسا، اليوم الخميس، بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن وتعتبره خطوة مهمة لاستعادة الدولة، حسبما افادت وكالة فرانس برس.

فيما أعلنت فرنسا عن إشادتها بالدور الجوهري للسعودية ومجلس التعاون في دعم المشاورات اليمنية - اليمنية.

وفي سياق متصل، كان قد قال سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان بن كروز المنيخر، في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي المجاور لقاعة المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، أمس، إن «الجميع، ومن دون استثناء، متوافقون على أن ينتقلوا بوطنهم إلى يمن مستقر ومزدهر».

وأضاف: نحن نعيش ونحتفل باليوم السابع من نجاح المشاورات، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وأضاف: «الجميع متفائلون ولا مجال للتوجس، الشعب اليمني يعلق آماله على ممثليه في هذه المشاورات، وقد بدأوا في نسج خريطة تنقلهم من الوضع الراهن إلى يمن آمن ومزدهر سيجد كل الدعم من أشقائه في مجلس التعاون».

وجاء كلامه ملخصًا لمجريات اليوم السابع من انطلاق المشاورات اليمنية تحت رعاية خليجية. ويبدو أن اليمنيين قد بدأوا ينسجون الحلول ووضع خريطة طريق يمنية – يمنية تنقل البلاد من الوضع الراهن إلى الأمن والاستقرار.

و«الوفاق» هو العنوان الأبرز الذي يرسم مشهد المشاورات خلال يومها السابع، بحسب المنيخر الذي أفاد بأن اليمنيين «استكشفوا طوال الأيام الماضية التحديات والمعوقات، فيما بدأوا أمس مقابلة الحكومة اليمنية بجميع أعضائها. الجميع من دون استثناء همهم الوحيد كيف يسخّرون جميع إمكانيات الدولة لخدمة المواطن في الداخل والخارج، وهم عازمون على تعزيز مؤسسات الدولة وتمكينها من خدمة المواطن اليمني».

من جانبه، تحدث لطفي نعمان المشارك في المحور السياسي لـ«الشرق الأوسط» عن «مقاربة واقعية لكثير من الأمور المتعلقة بأداء الشرعية وضرورة إصلاحها وتصحيحها، وهي مسألة محل إجماع طرحت في المناقشات».

