مواعيد مسلسل «الاختيار 3» في رمضان 2022.. وأحداث الحلقة الخامسة

أثارت كواليس الإعلان الدستوري في حلقة الأمس من مسلسل «الاختيار 3» في وقت الإخوان الجدل بين المواطنين، ما زاد البحث مواعيد مسلسل الاختيار ٣ لمتابعة باقي الحلقات رغبة في كشف كواليس تلك الفترة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد العرض وأسرة عمل لمسلسل وتردد القنوات العارضة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

مواعيد مسلسل الاختيار 3 رمضان 2022

يمكن متابعة أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار عبر شاشة مجموعة قنوات ON ومنصة Wacht it الإلكترونية، حيث يمكن متابعة الحلقات في تمام الساعة 9:50 دقيقة مساءا والإعادة الساعة 4:20 دقيقة فجرا والساعة 3:30 عصرا عبر شاشة قناة on.

ويمكن متابعة الحلقات عبر شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 11:20 دقيقة مساءا والإعادة الساعة 6 صباحا والساعة 10:30 صباحا، حيث يعد المسلسل ملحمة درامية ترصد تضحيات رجال الجيش والشرطة في التصدي للمخطط الإخواني الهادف إلى هدم الدولة.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل الاختيار 3

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3 كواليس الإعلان الدستوري الذي صدره الرئيس المخلوع محمد مرسي في 22 نوفمبر عام 2012 عقب انسحاب كافة طوائف الشعب من اللجنة المشرفة على وضعه حيث تم تحصين كافة القرارات الرئاسية بالإضافة إلى توسيع الصلاحيات منها تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ولا يقل سنة عن 40 عاما.

وأكد الدستور الإخواني أنه لا يجوز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أمام أي محكمة أو هيئة القضائية كما لا يمكن حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وغير ذلك من القرارات التي استفذت الشعب مما زاد من حدة الغضب في الشارع المصري.

اقرأ أيضا

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

تردد القنوات العارضة لمسلسل الاختيار 3

مواعيد مسلسل الاختيار ٣ والقنوات العارضة تتصدر كافة مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن ضبط القناة عبر الإحداثيات التالية: -

التردد: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

المسلسل بطولة نخبة من نجوم الفنان على رأسهم الفنان ياسر جلال والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والفنان خالد الصاوي والفنان صبري فواز والفنانة منى عبد الغني والفنانة هيدي كرم والفنانة إيمان العاصي.