الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد مسلسل «الاختيار 3» في رمضان 2022.. وأحداث الحلقة الخامسة

مسلسلس الاختيار 3
مسلسلس الاختيار 3

أثارت كواليس الإعلان الدستوري في حلقة الأمس من مسلسل «الاختيار 3» في وقت الإخوان الجدل بين المواطنين، ما زاد البحث مواعيد مسلسل الاختيار ٣ لمتابعة باقي الحلقات رغبة في كشف كواليس تلك الفترة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد العرض وأسرة عمل لمسلسل وتردد القنوات العارضة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

مواعيد مسلسل الاختيار 3 رمضان 2022

يمكن متابعة أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار عبر شاشة مجموعة قنوات ON ومنصة Wacht it الإلكترونية، حيث يمكن متابعة الحلقات في تمام الساعة 9:50 دقيقة مساءا والإعادة الساعة 4:20 دقيقة فجرا والساعة 3:30 عصرا عبر شاشة قناة on.

ويمكن متابعة الحلقات عبر شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 11:20 دقيقة مساءا والإعادة الساعة 6 صباحا والساعة 10:30 صباحا، حيث يعد المسلسل ملحمة درامية ترصد تضحيات رجال الجيش والشرطة في التصدي للمخطط الإخواني الهادف إلى هدم الدولة.

txt

بطولة مصطفى شعبان.. ملخص أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة السادسة

txt

أحداث مسلسل الكبير الجزء السادس.. كيف سخر جوني من بوسي شلبي؟

txt

ذكرها مسلسل «فاتن أمل حربي».. ما هي الحالات التي تسقط فيها حضانة الأم؟

txt

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

أحداث الحلقة 5 من مسلسل الاختيار 3

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3 كواليس الإعلان الدستوري الذي صدره الرئيس المخلوع محمد مرسي في 22 نوفمبر عام 2012 عقب انسحاب كافة طوائف الشعب من اللجنة المشرفة على وضعه حيث تم تحصين كافة القرارات الرئاسية بالإضافة إلى توسيع الصلاحيات منها تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ولا يقل سنة عن 40 عاما.

وأكد الدستور الإخواني أنه لا يجوز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أمام أي محكمة أو هيئة القضائية كما لا يمكن حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وغير ذلك من القرارات التي استفذت الشعب مما زاد من حدة الغضب في الشارع المصري.

اقرأ أيضا 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

تردد القنوات العارضة لمسلسل الاختيار 3

مواعيد مسلسل الاختيار ٣ والقنوات العارضة تتصدر كافة مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن ضبط القناة عبر الإحداثيات التالية: -

  • التردد: 10853.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

المسلسل بطولة نخبة من نجوم الفنان على رأسهم الفنان ياسر جلال والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والفنان خالد الصاوي والفنان صبري فواز والفنانة منى عبد الغني والفنانة هيدي كرم والفنانة إيمان العاصي.

مواعيد مسلسل الاختيار ٣ مسلسل الاختيار الاختيار ٣ مجموعة قنوات ON Wacht it الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا لتشجيع الدول على إجراءات التعامل مع تغير المناخ

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟