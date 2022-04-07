رئيس الغرفة التجارية بمطروح: إقبال من المواطنين على معارض «أهلاً رمضان»

شهدت معارض وقوافل أهلًا رمضان المقامة بمحافظة مطروح إقبالاً من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة عن أسعار السوق الخارجية، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأوضح أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح أن الهدف من افتتاح معارض أهلاً رمضان بالمحافظة تقديم مختلف السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم المجمدة، والدواجن ومصنعاتها، بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية لموجهة إرتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء بما يتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح أن معارض اهلا رمضان تعمل علي توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا وذلك طبقا لما تم مناقشته خلال اللقاء الموسع الذي عقده كلا من الدكتورة نيڤين جامع وزيره التجارة والصناعة والدكتور علي مصيلحى وزير التموين بمقر وزارة التجارة والصناعة مع رؤساء الغرفة التجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المعظم.

وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح ان صرحت وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع ان الغرف التجارية تعد شريكاً رئيسياً للحكومة في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي من كافة السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعماً أساسياً لتحقيق استقرار السوق المحلي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح أن معارض اهلاً رمضان المقامة حاليا بمختلف محافظات الجمهورية تعمل على توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار مشيدا بالدور الفعال للحكومة في الرقابة على الأسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين خلال الفترة الحالية.