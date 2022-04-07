كوريا الجنوبية والسويد وفنلندا تبحث سبل تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ، مع نظيرتيه السويدية آن ليند والفنلندية بيكا هافيستو في بروكسل حول العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا وشئون شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال لقائهم على هامش حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ببروكسل، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، حيث اتفق مع وزيرة الخارجية السويدية على توسيع التعاون الجوهري ليشمل مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الناشئة.

كما اتفق خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الفنلندية على مواصلة توسيع الشراكات في قطاع الشركات الناشئة وصناعة الدفاع والقطاع البيئي.

ومن جهتها أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية عن أملها في الإطلاق المبكر لخدمات الطيران المباشر بين هلسنكي ومدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، والتي تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.