أرمينيا وأذربيجان تناقشان استعدادات محادثات السلام مع رئيس المجلس الأوروبي

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم، انعقاد الاجتماع الثلاثي بين رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أذربيجان إلهام علييف في العاصمة البلجيكية (بروكسل).

وبناء على نتائج الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء لجنة ثنائية لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، والمنصوص عليها في الاتفاقية التي تم التوصل إليها في سوتشي في 26 نوفمبر 2021، وسيتم تفويضها للتعامل مع قضايا الأمن والاستقرار على طول الحدود.

وكلف رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان، وزيري خارجية البلدين بالبدء في الاستعدادات لمحادثات السلام بين البلدين.

ومن جانبه، أكد شارل ميشيل، التزام الاتحاد الأوروبي بتعميق تعاونه مع أرمينيا وأذربيجان للعمل عن كثب للتغلب على التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح جميع الناس الذين يعيشون في المنطقة.

وشدد ميشيل على أهمية المبادرات الإنسانية من كلا الجانبين لتعزيز الثقة والتعايش السلمي، مؤكدا الحاجة إلى حل كامل وسريع لجميع القضايا الإنسانية العالقة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين المتبقين ومعالجة قضية الأشخاص المفقودين بشكل شامل.