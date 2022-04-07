الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر لإنتاج الأسمدة»: بدء إنشاء 3 مشروعات تكاملية بـ200 مليون جنيه

شركة مصر لإنتاج الأسمدة
شركة مصر لإنتاج الأسمدة

تستعد شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) خلال الفترة القادمة، لتنفيذ 3 مشروعات تكاملية لتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة للغاز الطبيعي ولمنتجاتها وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، ورفع الطاقة الإنتاجية.

وقالت مصادر إن الشركة رصدت 200 مليون جنيه للبدء في تنفيذ المشروعات، التي تتمثل في إنشاء وحدة استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون من المداخن (Co2 Recovery )، بالإضافة لـ مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجى اليوريا والأمونيا (UREA&AMONIAREVAMP) بكمية 109 ألف طن سنوياً لمنتج الأمونيا و190 ألف طن لمنتج اليوريا، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين المستخدم في المواد اللاصقة لصناعة الأخشاب والخراسانات عالية المقاومة.

كانت قد اعتمدت الشركة نتائج الأعمال عن العام 2021، وقد حققت إجمالى إيرادات بلغت حوالي 10.3 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 40 % على العام السابق، و خلال الجمعية ، أشاد المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة، بالجهود المبذولة من جميع العاملين - ما أدى إلى تحقيق الخطة الإنتاجية على الرغم من التحديات الكثيرة  التي شهدها العام، حيث استطاعت الوفاء بالتزاماتها واستمرارية تسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً.

وزير البترول المنتجات البترولية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ثاني أكسيد الكربون خفض الانبعاثات

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