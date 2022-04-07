الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الزيت اليوم لدى تجار الجملة في السوق المحلي

زيوت
زيوت

واصلت أسعار زيوت الطعام الاستقرار، لليوم الثاني على التوالي  في القيمة الشرائية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في الأسواق المحلية لدى التجار، إذ استقر سعر طن "زيت الصويا - الأولين"، وثبتت أسعار زيت الذرة وزيت عباد الشمس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجعت عقود شهر أبريل لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات الخميس ببورصة ماليزيا.

أسعار زيوت الطعام بالطن

واستقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلية، لتسجل القيمة الشرائية للطن 33,200 ألف جنيه ،وثبت سعر زيت الأولين في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 30,100 ألف جنيه ،استقرت أسعار زيت الذرة الخام في السوق المحلية، ليسجل سعر الطن 31 ألف جنيه ،وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر أيضًا بالسوق المصري، ليصل سعر الطن إلى 37 ألف جنيه.

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، ليسجل سعر الطن 35 ألف جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك

استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة (800 مل) 39 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 35 جنيهًا.

أسعار الزيوت في بورصة ماليزيا

زيت النخيل

تراجع عقد زيت النخيل الماليزي RBD، تسليم أبريل، بمقدار 30 دولاراً، عند إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا اليوم الخميس، وسجل ما قيمته 1620 دولارًا للطن.

زيت الأولين

انخفض عقد زيت الأولين عند إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا، وسجل ماقيمته 1630 دولارًا للطن.

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وائل لطفي

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