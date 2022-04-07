مع قرب الامتحانات.. «التعليم» توضح كيفية إعادة ضبط التابلت لطلاب الثانوية

نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تحديثات على أجهزة التابلت الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية.

وقال مسؤول التطوير التكنولوجي في المدارس، إن الوزارة أجرت منذ أمس، إعادة ضبط المصنع للعديد من أجهزة التابلت.

وواجه بعض الطلاب مشكلة وهي أن شاشة التابلت متجمدة وعند لمس أي شيء يصدر التابلت صوتًا، ولحل تلك المشكلة أوضحت الوزارة أن كل ما على الطالب فعله هو الضغط مطولًا على مفتاح خفض الصوت ورفع الصوت مع بعض (يعني المفتاح واحد يضغط باصبع تحت واصبع فوق في نفس الوقت) حتى تزول تلك الخاصية وتبدأ عملية ضبط المصنع من جديد.

تدريب استخدام «التابلت»

وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2022/4/18 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).