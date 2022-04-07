الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. حبس 3 متهمين قتلوا «ميكانيكيًا» فى الشرقية

حبس
حبس

قررت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية حبس 3 متهمين بقتل ميكانيكى، إثر مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بنطاق قسم شرطة بلبيس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية، يفيد بتلقي مأمور  قسم  شرطة بلبيس إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "م. ك. ن. ع" 34 عامًا، مُقيم بنطاق دائرة قسم شرطة بلبيس في حالة غيبوبة تامة، فيما تبين حاجة الحالة إلى التحويل إلى المستشفى الجامعي، ولقي المصاب مصرعه قبل ساعات متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص وسؤال أسرة المصاب اتهموا كلًا من" ف.د.ط"، و" إ ع" ، و"م. د"، جيرانهم بذات المنطقة، بالتعدي بالضرب على المجني عليه بواسطة كوريك، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وذلك إثر نشوب مشاجرة سببها الأطفال بين الطرفين.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4405 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

نيابة بلبيس الشرقية قتل ميكانيكى

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وائل لطفي

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