«فى بيتنا روبوت 2».. هشام جمال يعيد أغنية «ماما زمانها جاية» لمحمد فوزى (فيديو)

شهدت الحلقة الخامسة، من مسلسل «في بيتنا روبوت2» الذى يعرض حصريًا على شبكة قنوات الحياة، العديد من المواقف المفارقات الكوميدية.

وخلال الأحداث أعاد النجم هشام جمال، تقديم أغنية الاطفال الشهيرة «ماما زمانها جاية» للمطرب الكبير الراحل محمد فوزى؛ وذلك خلال سياق الأحداث المتعلقة بمحتوى الحلقة فى محاولة منه للسيطرة على بكاء الطفل التى قامت «زومبا» شيماء سيف، بخطفه من والدته التى تجسدها خلال الأحداث الفنانة إيمان السيد.

وتفاعل عدد كبير من متابعى المسلسل ومحبى هشام جمال، مع الأغنية وقام رواد السوشيال ميديا بنشرها على صفحاتهم، ومن جانبه نشر «جمال» مشهد الأغنية من الأحداث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولاقى ردود أفعال واسعة، مشيدين بإعادة تقديم الأغنية وتقديمه لها بطريقة مميزة.

وفى سياق متصل، حقق الجزء الثانى من مسلسل «فى بيتنا روبوت» نجاحًا كبيرًا، بمجرد عرض الحلقة الأولى منه، إذ دخل قوائم التريند على «تويتر» و«جوجل»، فى مصر وفى دول عربية كثيرة، ليستكمل بذلك النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول من العمل.

وينتمى العمل إلى دراما الخيال العلمى، فى إطار كوميدي اجتماعي، ويقدم أبطال العمل أداءً مدهشًا، والمسلسل ادمكون من ٣٠ حلقة، والسيناريو مكتوب بطريقة شديدة الذكاء، والحوار خفيف، والكوميديا مبنية على المفارقات دون تصنع أو تقديم إفيهات مستهلكة.

ويجرى تصوير بعض الحلقات حاليًا فى نادى «رؤية» بمدينة السادس من أكتوبر، وتدور الأحداث بين روبوتين «لذيذ» و«زومبا» وروبوت ثالث منافس «متين»، ويعمل المخرج أسامة عرابى على الانتهاء من تصوير بقية المشاهد حاليًا.

أبطال «فى بيتنا روبوت2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، محمد جمعة، دنيا سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، شيرى عادل، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.

الفيديو..

https://fb.watch/cdzogkJP3E/