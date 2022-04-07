روسيا: أجهزة الأمن الأوكرانية تحضر لاستفزاز باستخدام مواد سامة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن أجهزة الأمن الأوكرانية تخطط لتفجير مستودع يحوي 120 طنًا من الكلور من أجل إلقاء اللوم على روسيا.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن كوناشينكوف قوله "إنه بحسب معلومات مؤكدة، في مدينة بيرفومايسكي الواقعة في ضواحي خاركيف، تستعد أجهزة الأمن الأوكرانية لاستفزاز كبير باستخدام مواد سامة. حيث قام عناصر أجهزة الأمن الأوكراني بتلغيم مستودع يحتوي 120 طنًا من الكلور على أراضي مجمع "خيمبروم" الصناعي".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن "التخطيط لتفجير هذا المستودع يستهدف اتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيميائية ومقتل سكان محليين".

وفي وقت سابق، اتهم رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا ميخائيل ميزنتيسيف القوميين المتطرفين، في أوكرانيا بإطلاق النار على المدنيين في مدينة خاركيف بعد خروجهم من الملاجئ للبحث عن الطعام.

وأعلن ميزنتيسيف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- عن إجلاء نحو 18 ألف مواطن من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى إجلاء 26 مواطنا أردنيا وفيتناميا من ماريوبول.

على جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف أن الطيران الروسي شن ضربات على 86 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها 6 مراكز قيادة وذلك خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح كوناشينكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أن القوات الروسية دمرت راجمتي صواريخ وثمانية مدافع ميدانية وثلاثة مستودعات للذخيرة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الروسي تسع مسيرات أوكرانية.

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية 255 طائرة مسيرة، و189 صاروخًا مضادًا للطائرات، و1564 دبابة وعربة ومدرعة، و158 راجمة صواريخ، و627 مدفعًا ميدانيًا.