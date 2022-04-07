الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كنائس الإسكندرية تشارك الأوقاف شراء صكوك إطعام شهر رمضان (صور)

كنائس الإسكندرية
كنائس الإسكندرية تشارك الأوقاف شراء صكوك الإطعام

استقبل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، القس باسيليوس فؤاد كاهن كنيسة العصافرة في مكتبه بديوان عام المديرية، والذي جاء مقدمًا التهاني والتبريكات للشيخ سلامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقد قدم مصحفًا هدية لفضيلة الشيخ سلامة، مؤكدًا أن الأمة المصرية نسيج واحد.

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كما شارك كل من القمص يسطس وهبة بكنيسة العذراء مريم ببرج العرب الجديدة، والقس روفائيل حلمي راعي كنيسة السيدة مريم العذراء والبابا كيرلس السادس بالزوايدة، بشراء عدد من صكوك الإطعام، تأيدًا للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار المشاركة المجتمعية.

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وأكد الوف أن الشعب المصري يتعايش مع بعضه البعض كالجسد الواحد على أرض وطن واحد خلف قيادة واحدة هي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وزارة الأوقاف بالأسكندرية شهر رمضان المبارك مصحفا هدية صكوك الإطعام المشاركة المجتمعية

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