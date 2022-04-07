الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالورق والكرتون.. شباب العاشر من رمضان يبدعون فى تزيين الشوارع بالفوانيس (صور)

فانوس رمضان
فانوس رمضان

شارك مجموعة من الشباب المتطوعين في المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في رسم البهجة على وجوه أطفال منطقة الكورهاوس أقدم المجاورات السكنية بالمدينة، وتشاركوا في عمل زينة رمضان من بواقي الورق والكارتون وقماش الخيامية.

تأتي مساهمة الشباب في فرحة رمضان وصناعة الزينة انطلاقًا من تحويل المخلفات لقيمة مضافة وإعادة تدويرها باعتبار أن الكارتون والورق هو أحد المخلفات الصلبة التي يتم إعادة تدويرها لعمل منتجات مختلفة.

من الورق والكارتون ..شباب العاشر من رمضان يبدعون فى تزين الشوارع احتفاءا بالشهر الكريم 

 

من الورق والكارتون ..شباب العاشر من رمضان يبدعون فى تزين الشوارع احتفاءا بالشهر الكريم 

جدير بالذكر، أن المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة في العاشر من رمضان، تعد من المؤسسات التابعة لوزارة التضامن، ولا تهدف للربح بأي شكل من الأشكال.

حصد المؤسس جائزة وزارة البيئة عام 2016 في مبادرات المجتمع المدني التي تحقق الاستدامة، لتميزها في إيجاد حلول بيئية لتحويل المخلفات الصناعية الأمنة لفرصة عمل للنساء الأكثر احتياجًا، وإضافة قيمة تنافسية للمنتجات من المخلفات الصناعية كبواقي القماش والخيوط.

عام المجتمع المدني المخلفات البيئة التضامن إعادة تدوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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