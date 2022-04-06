ريهام حجاج: ردود الأفعال حول «يوتيرن» أسعدتنى..ونواصل التصوير لـ21 ساعة يوميًا

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الجديد "يوتيرن"، والذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضانية 2022.

وأشارت ريهام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنها تلقت العديد من ردود الأفعال حول شخصية "يارا الكردي"، مؤكدًة أنها شخصية مركبة ومليئة بالتفاصيل.

وأكدت ريهام، أنها تواصل التصوير طوال الوقت ولا تنام إلا ساعات قليلة، وتصل ساعات التصوير إلى 21 ساعة يوميًا للانتهاء من تصوير الحلقات الأخيرة.

وتجسد الفنانة ريهام حجاج، خلال أحداث مسلسل يوتيرن، دور امرأة قوية تبدأ حياتها في دور ضابط بحري تجاري، متمردة على المجتمع باعتبارها من أولى الفتيات المصريات التي تعمل في هذه المهنة، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتتحول تمامًا.

ويعرض مسلسل يوتيرن الحلقة 2 على قناة cbc في تمام الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

وتدور أحداث مسلسل "يوتيرن" حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى يارا الكردي، وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها يوسف، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.