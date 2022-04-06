الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مكتوب عليا «الحلقة 5»| عمرو عبدالجليل يحل لغز «بيض بلوبيف»

أكرم حسني
أكرم حسني

عرضت الحلقة 5 من مسلسل مكتوب عليا، مساء الأربعاء، عبر قناة دي إم سي، وانتهت بمشهد مشوّق حتى يثير فضول محبي ومتابعي الفنان أكرم حسني الذي يخوض به السباق الرمضاني.

عبدالجليل يحل لغز "بيض بلوبيف" أكرم حسني 

 بعد اختفاء الكلمات السحرية المكتوبة على يد “جلجل” أكرم حسني، بقيت كلمة واحدة جعلته يحتار في فك لغزها وهى “بيض بلوبيف” وحاول جاهدًا أن يسعى لمعرفة اللغز وظل يأكل من المحال سندوتشات بيض بلوبيف،.

في النهاية، قرر شراء سندوتش أخير ملفوف في ورقة جورنال وقرر أن يأكله حتى ولو تعرض لتسمم، وعندما فتحته وبدأ أكله فوجئ باسم “بدوي” عمرو عبد الجليل وصورته في الجرنال، وأنه رجل أعمال كبير وهو ما أدخل السرور إلى قلبه حيث فهم من ذلك أن هناك عمل مع “بدوي” سيجعل حياته أفضل، وبالفعل اختفت الكلمة من يديه.

حلم أكرم حسني وهنادي مهنا 

في مشهد رومانسي جمع “جلجل” أكرم حسني، و“سلمى” هنادي مهنا حيث ذهب إلى البنك التي تعمل فيه الأخيرة، ليلومها عما فعلته به من إعطائه رقم غير موجود بالخدمة، ومغادرتها قبل وصوله لها بسيارته، لتعتذر “سلمى” منه بشدة وتقوم لتعترف له بحبها بشكل رومانسي، لكنه ينصدم بظهور والده فاجأة ليكشف أنه كان حلم ليس إلا، وطلب والده منه إصلاح الخلاط، مما أغضب “جلجل” بشدة ورفض مساعدته.

وذهب ليبحث عن ورقة الجرنال التي كتبت عليه عنوان شركة “بدوي” ليذهب له، لكنه يفاجئ بأن والدته ألقتها في سلة القمامة، ويتحسر أكثر عندما يجد أن من ضمن الكلمات الجديدة على يديه هى كلمة “السعد مع بدوي” أي لزم الذهاب له ليعرف سبب هذه الكلمة، وانتهت الحلقة على مشد ذهابه إلى القمامة مسرعًا ليبحث عن الورقة، ومن المقرر أن تكشف حلقة الغد الذي استطاع "جلجل” إيجاد الورقة ليذهب إلى مقر عمل “بدوي” عمرو عبد الجليل أم لا؟. 

عمرو عبدالجليل أكرم حسني عبدالجليل حل لغز مكتوب عليا الحلقة 5 مكتوب عليا

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