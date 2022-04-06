الموافقة على 39 طلب تقنين في اجتماع اللجنة العليا للبت ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (100) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، المستشار حسام سلامة أحمد مفوض الدولة، وأحمد إبراهيم مدير الأملاك ومسئولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 39 طلب تقنين جديد ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم" إلى 3673 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 2012 عقدا موزعا (1495 عقود مباني + 517 عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات، والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار تقديم كافة التيسيرات اللازمة لبرنامج الجلسات التوعوية جلسات الدوار، والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقائه بمقرر فرع المجلس القومي للمرأة نرمين محمود، لمناقشة الجهود والأنشطة التي نظمها الفرع في إطار خطة المجلس القومي للمرأة "للتوعية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والترويج لأنشطة المجلس المختلف في دعم قضايا المرأة، حيث تضمنت الجلسات لقاءات توعوية بقضايا المرأة والأسرة المصرية في صورة جلسات توعية مصغرة، والتي وصلت إلى 760 جلسة بمركزي ببا وناصر "منذ ديسمبر الماضي حتى الأول من أبريل الجاري"، فيما تم تنفيذ 132 دورة؛ لريادة الأعمال استهدفت 3300 سيدة وتدربيهن على كيفية عمل مشروعات صغيرة عن طريق مدربين مؤهلين تابعين للمجلس.