ضمن مشروع «صكوك الإطعام».. وصول ثلاث أطنان لحوم للأسر الأولى بالرعاية بقنا 

استقبلت محافظة قنا ، ثلاثة أطنان لحوم، مقدمة من وزارة الأوقاف، ضمن مشروع "صكوك الإطعام" الذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا.

أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، بأنه تم تسليم الأطنان الثلاثة إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيعها على ثلاث آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة من أجل توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أشاد الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا بمشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام" في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن وصول 13 ألف طن من اللحوم من بداية إطلاق المشروع داخل المحافظة حتى الآن.

وأضاف حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين.