الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تصوّت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا بناء على طلب من الغرب للبتّ في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت رئاسة الجمعية فرانس برس.

وتمّ تأكيد إجراء التصويت "عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي"، على ما قالت بولينا كوبياك الناطقة باسم الرئاسة، لوكالة فرانس برس.

وللمضي قدما في المسار، لا بدّ من توفرّ النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة التي تمّ استدعاؤها لهذا الاستحقاق.

ولن يتمّ احتساب حالات الامتناع عن التصويت.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الإثنين، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ردًا خصوصًا "على الصور الواردة من بوتشا".

وأضافت: "لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان".

وتابعت متوجّهة إلى 140 دولة "صوتت لإدانة" الغزو الروسي لأوكرانيا "إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال".

والولايات المتحدة كما المملكة المتحدة التي عبّرت عن دعمها للنهج الأمريكي، مقتنعة بأنها ستنال تأييد ثلثي الجمعية العامة.

وقال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس، إن دولًا أخرى أوروبية وإفريقية ليست متأكّدة إلى هذا الحدّ.

وعبّرت الأمانة العامة للأمم المتحدة من جهتها عن تحفظاتها بشأن هذا التعليق، خشية من فتح ذلك المجال أمام طلبات عشوائية من أي دولة لطلب تعليق عضوية أي دولة في أي هيئة في الأمم المتحدة.

حقوق الانسان مجلس حقوق الإنسان روسيا بوتشا

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وائل لطفي

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