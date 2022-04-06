الاتحاد الأوروبى يبحث فى تفشى مرض السالمونيلا

تجري السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي حاليا تحقيقات بشأن حالات إصابة بعدوى السالمونيلا في أوروبا مشتبه بارتباطها ببعض دفعات الإنتاج من منتجات شيكولاتة مختلفة للأطفال لشركة الحلويات الإيطالية فيريرو.

وبدأت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تحقيقات في تفشي البكتيريا المسببة لمرض السالمونيلا، وتعتزمان نشر تقييم الأسبوع المقبل.

وتم حتى الآن تسجيل 105 حالات مؤكدة و29 إصابة مشتبه بأنها حالات سالمونيلا، معظمهم لأطفال دون سن العاشرة، وفقا للسلطات.

وكان ما يقرب من نصف إصابات السالمونيلا في بريطانيا، حيث اكتشفت الحالة الأولى في 7 يناير.

كما ظهرت إصابات في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والسويد.

ووفقا لسلطات الاتحاد الأوروبي، تشهد هذه النوبة من تفشي المرض نسبة عالية بشكل غير عادي من الأطفال الذين يحتاجون للعلاج في المستشفى، بما في ذلك بعض المصابين بأعراض حادة مثل الإسهال الدموي.

وأضافت أنه تم تحديد بعض منتجات الشيكولاتة كسبب محتمل للعدوى.

وسحبت فيريرو منذ ذلك الحين من الأسواق عدة دفعات من منتجات الشيكولاتة الموجهة للأطفال - من بينها بيض المفاجآت - على سبيل المثال في ألمانيا.

ووفقا للشركة، تم تصنيع جميع المنتجات المشتبه بها في بلجيكا.