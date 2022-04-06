شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، لطيف في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وجنوب الصعيد، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 20

الإسكندرية 38 19

وادي النطرون 37 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 38 19

دمنهور 38 19

بلطيم 38 17

مطروح 38 18

السلوم 32 18

سيوة 40 19

بورسعيد 36 19

دمياط 37 18

الزقازيق 39 20

المنصورة 37 19

الإسماعيلية 39 19

السويس 39 20

العريش 36 17

رفح 35 18

رأس سدر 34 20

نخل 35 15

نويبع 38 20

طابا 35 19

كاترين 31 16

الطور 36 21

شرم الشيخ 39 24

الغردقة 38 25

مرسى علم 39 24

الفيوم 40 21

بني سويف 41 20

المنيا 41 21

أسيوط 42 20

سوهاج 43 21

قنا 42 23

الأقصر 43 24

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 42 25

شلاتين 35 20

أبو رماد 34 21

حلايب 33 20

رأس حدربة 34 21